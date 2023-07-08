Zonguldak'ta alkollü sürücü kaza yaptı! Araç hurdaya döndü... Alkollü şekilde araç kullanan şoför, direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarında duvara çarptı. Şoför hastaneye kaldırılırken araç kullanılamaz hale geldi.

İHA

Zonguldak'ın Sapça Tüneline 500 metre ileride seyir halinde olan O.S.’nin kullandığı 06 ACM 645 plakalı aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç bu etkiyle yol kenarındaki duvara çarptı. Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen ekipler sürücünün alkollü olduğunu tespit etti ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç kullanılamaz hale geldi

Hurdaya dönen araç ise çekici tarafından kaldırılarak yol trafiğe açıldı.