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    Zonguldak'ta Amatör Lig maçında antrenörlerin kavgası

    Amatör Lig maçında takımın antrenörlüğünü yapan beden eğitimi öğretmenleri birbirine girerken, kavgayı olayın şaşkınlığını yaşayan futbolcuları ayırdı.
    • 15.11.2022 - 05:47
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    Zonguldak'ta Amatör Lig maçında antrenörlerin kavgası

    Zonguldak’ın Devrek ilçesinde U-14 müsabakalarında Devrek Eğitimspor, Çaydeğirmeni Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

    İlçedeki okullarda beden eğitimi öğretmenliği yapan Mahmut Topçular ve Selçuk Sarı maçın ortasında birbirine girdi.

    Antrenörler kavgaya tutuştu

    Müsabaka Devrek Eğitimspor’un üstünlüğüyle sürerken takım antrenörü Mahmut Topçular ile Çaydeğirmeni Belediyespor’un Teknik Direktörü Selçuk Sarı kavga etmeye başladı. Mahmut Topçular’ın attığı kafayla yaralanan Selçuk Sarı karşılık verdi. Kavga tekme tokat devam ederken maçın hakemi ve oyuncular şaşkınlığını gizleyemedi.

    Zonguldak'ta Amatör Lig maçında antrenörlerin kavgası - VİDEO

    Kavgayı güçlükle ayırdılar

    Kısa süre sonra maçı bırakarak kavgayı ayırmaya çalışan maçın hakemi Ferhat Korum müsabakayı iptal etti. İki taraf birbirinden şikayetçi olurken ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Yaşanan kavganın ardından Devrek Kaymakamlığı idari soruşturma başlattı.

    Zonguldak ta Amatör Lig maçında antrenörlerin kavgası #1

    Zonguldak ta Amatör Lig maçında antrenörlerin kavgası #2

    Zonguldak ta Amatör Lig maçında antrenörlerin kavgası #3


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