Gece yarısı aracı ile apartman önündeki çiçeği gözüne kestiren şahıs, çiçeği saksıyla birlikte çalıp ortadan kayboldu. Hırsızlık anlarından geriye, kamera görüntüleri kaldı.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde, sabah saatlerinde apartmanın önündeki çiçeği sulamaya gelen Nuredtin Yolcu ne saksıyı ne çiçeği bulabildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yolcu, aracıyla apartmanın önüne yanaşan birinin, etrafı kolaçan ettikten sonra çiçeği saksıyla birlikte çaldığını gördü.

İHA’nın haberine göre; Nuredtin Yolcu, çiçeğin götürülmesinden çok hırsızlık yapan kişinin görüntülere yansıyan yanındaki küçük çocuğuna üzüldüğünü belirtti.

Yolcu, “Geçmiş olsun mu demek mi lazım çiçeği senden daha iyi seven birisi mi aldı demek lazım. Ama tabii üzüldüğümüz bir şey. Kapıda baktığımız büyüttüğümüz ve çevreye bir güzellik sağlasın diye baktığımız çiçeği gece bir arkadaş arabasının bagajına koyup götürmüş. Her gün çiçekleri suluyordum. Baktım çiçeğin biri yok.

“Çiçek hırsızlığını da duymadan, görmeden ölecektim”

Kamera kayıtlarına baktım. Gece saat 00.00 sıralarında arabayla yanaşıp buradan alındığını fark ettim. Sosyal medyaya da attım. İnsanların gerçekten sosyal paylaşım sitesinde paylaştıktan sonra çok güzel tepkiler ortaya koymuşlar. Hatta birisi 'çiçek hırsızlığını da duymadan, görmeden ölecektim. Şükür onu da gördüm' demiş.





“Çocuklara toplum olarak böyle mi örnek olacağız?”

İşin kötü tarafı şu. Çalarken demiyorum yine çiçeği götürürken yanında 7-8 yaşında çocuk var. Örnek olmamız gereken çocuklara toplum olarak böyle mi örnek olacağız? Bu da kötü bir örnek. Çiçeğe üzülmedim. Yanındaki kendi çocuğudur muhtemelen o çiçeğe daha çok üzüldüm. O daha önemli. O çocuk o yaşta bunları görürse yarın 18 yaşına geldiğinde nasıl davranacaktır, nasıl olaylara bakacaktır? Kendi hayatına nasıl yön verecektir, hangi ahlak kuralları çerçevesinde toplum içinde yaşayacaktır bunlara daha çok üzüldüm.

Zonguldak'ta apartman önündeki çiçeği, saksısıyla çaldı VİDEO



“Söyleseydi biz ona alır hediye ederdik”

İnşallah çiçeğime sağlıklı bir şekilde bakıyordur. Yoksa çok önemli değil. Bana söyleseydi biz ona alır hediye ederdik. Ben yine ‘çaldı' demiyorum. Çok gözüne kestirip aldığı belli. İyi bakar ya da geri getirir teslim eder.” dedi.