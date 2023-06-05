Zonguldak'ta aracından inmek isterken kazaya sebep oldu Bir kişi park halindeki aracının kapısını açarak inmek istediği sırada manevra yaparak kaçmak isteyen motosikletli kaza yaptı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü karakola götürüldü.

İHA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, saat 15.40 sularında Orhanlar Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Park halindeki 67 AAH 527 plakalı araç sürücüsü M.K., aracından inmek için kapıyı açtı.

Bu sırada çarşı istikametine seyir halinde olan 67 ACV 999 plakalı motosikletin sürücüsü E.E., otomobilin kapısına çarpmamak için manevra yaptığı esnada kaza yaptı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekibi istendi.

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.

Sürücü karakola götürüldü

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.