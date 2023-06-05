Zonguldak'ta aracından inmek isterken kazaya sebep oldu

İHA
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, saat 15.40 sularında Orhanlar Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Park halindeki 67 AAH 527 plakalı araç sürücüsü M.K., aracından inmek için kapıyı açtı.
Bu sırada çarşı istikametine seyir halinde olan 67 ACV 999 plakalı motosikletin sürücüsü E.E., otomobilin kapısına çarpmamak için manevra yaptığı esnada kaza yaptı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekibi istendi.
Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.
Sürücü karakola götürüldü
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.