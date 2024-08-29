Zonguldak'ta aracını almaya gittiği tamirhanede saldırıya uğradı Ereğli'de tamire verdiği aracını almaya giden Ferdi K.'ya araçla çarpıp yere düşüren zanlılar, genç adamı dakikalarca yerde tekmeledikten sonra fotoğrafını çekip olay yerinden kaçtı.

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İHA

Zonguldak'ta yaşayan Ferdi K., tamirdeki aracını tamirden almak için Kışla Sanayi Sitesi'ne gitti.

Servise gelen Ferdi K., kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı.

ARABAYLA ÇARPTILAR

Şüpheliler içinde bulundukları araçla önce Ferdi K.'ya çarpıp yere düşmesini sağladı.

Çarpmanın etkisiyle yerde acı içinde kıvranan adamın yanına gelen iki şüpheli yerde dakikalarca tekmeledi.

FOTOĞRAFINI ÇEKİP KAÇTILAR

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde çevredeki vatandaşların engellemeye çalışmasına rağmen yumrukladıkları adamın bir de fotoğrafını çeken iki şüpheli ardından araca binerek hızla olay yerinden ayrıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferdi K., olayın faillerinden Selçuk D.'den şikayetçi oldu.

Polisin olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)