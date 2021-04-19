Zonguldak’ta arıların soktuğu talihsiz adam yaşamını yitirdi

Evinin bahçesinde bal arıları tarafından sokulan 60 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Kürkükler Köyü'nden bir arkadaşının arılarının olduğu kovanlara bakmaya Durhanli köyüne giden Yaşar Erdoğan (60), burada arıların saldırısına uğradı.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdoğan'a acil doktoru tarafından ilk müdahale yapıldı ve Erdoğan taburcu edilerek evine gönderildi.

Evinde tekrar fenalaşan Erdoğan, ambulans eve ulaşamadan yaşamını yitirdi.

‘KALP KRİZİ GEÇİRDİ’ İDDİASI

Yaşar Erdoğan’ın arı sokmasına bağlı kalp krizinden hayatını kaybettiği iddia edildi.

Talihsiz adamın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.