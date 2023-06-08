Zonguldak'ta arkadaş katiline indirimle 25 yıl hapis cezası Arkadaşını av tüfeğiyle öldürüp, cesedini ormana saklayan ve arama çalışmalarına katılan zanlı, 'iyi hal' indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

19 yaşındaki Enes Merdivan, 27 Ağustos 2021'de Zonguldak'ın Devrek ilçesi Erenler köyünde ortadan kayboldu.

Enes için hemen arama çalışmaları başlatıldı.

Aramalara Enes’in 20 yaşındaki arkadaşı İslam Sami Çakmak da katıldı.

Cesedi ormanda bulundu

Çalışmalar sürdüğü sırada jandarmaya giden Nazar K., sevgilisi Çakmak'ın, Merdivan'ı öldürdüğünü söyledi ve cesedin yerini tarif etti.

Ceset, Oğuzhan köyündeki ormanda bulundu.

Soruşturmada Çakmak, 'tasarlayarak öldürme', sevgilisi Nazar K. de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlaması ile tutuklandı.

Nazar K., daha sonra serbest kaldı.

'Tasarlayarak öldürdü' savunması

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına İslam Sami Çakmak, Enes Merdivan'ın babası ile taraf avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ceza alması gerektiğine kanaat getirdi.

Merdivan Ailesi'nin avukatı ise "Enes'in sosyal medyadan mesaj atarak, silah deneme bahanesi ile uzağa götürülmesi, cinayetin tasarlanarak olduğunu göstermektedir. Sanıkların bu şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

"Sevgilimden ayrılmamı istedi"

Mütalaanın ardından son sözü sorulan Çakmak, "Enes, yakın arkadaşımdı. Olay kaza ile gerçekleşti. Tüfeği denemeye gitmiştik. Benden olay yerinde o dönemki sevgilim Nazar K.'den ayrılmamı istedi. Ona karşı duyguları olduğunu söyledi. Bana bıçakla saldırdı. Kendimi savunmak isterken tüfek kazayla patladı. Nazar K. de savunmasında Enes'in bana bıçakla saldırdığını belirtmiştir." diye konuştu.

İyi hal indirimi aldı

Mahkeme heyeti, Çakmak'a 'kasten öldürme' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 25 yıl hapis cezası verdi.

İndirim gerekçesi olarak sanığın, yargılama sırasındaki tutum ve davranışları gösterildi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Nazar K. ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan iyi hal indirimi ile 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çakmak'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Nazar K. ile ilgili hükmün açıklanmasını geri bıraktı.