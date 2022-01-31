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Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşen hemşireyi tamirci kurtardı

Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşen hemşireyi tamirci kurtardı

Sağlık merkezinde 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen hemşire, bir usta tarafından kurtarıldı. Yaralanan hemşirenin ise kaburgasının kırık olduğu öğrenildi.