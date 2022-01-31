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    Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşen hemşireyi tamirci kurtardı

    Sağlık merkezinde 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen hemşire, bir usta tarafından kurtarıldı. Yaralanan hemşirenin ise kaburgasının kırık olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 15:21
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    Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşen hemşireyi tamirci kurtardı

    Zonguldak'ın Ereğlı ilçesinde Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki bir sağlık merkezinde çalışan hemşire Aysun Memiş, su basması nedeniyle bakıma alınan asansörün boşluğuna düştü.

    Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Memiş'in çırpındığını gören asansör tamircisi, suya atladı.

    ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ, TAMİRCİ SUYA ATLAYARAK KURTARDI

    Tamircinin sudan çıkardığı Memiş, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu noktadan sedyeyle aldı.

    KABURGASI KIRILDI

    Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aysun Memiş, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Memiş'in kaburgasında kırık olduğu belirtildi.

    Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşen hemşireyi tamirci kurtardı VİDEO

    Zonguldak ta asansör boşluğuna düşen hemşireyi tamirci kurtardı #1

    Zonguldak ta asansör boşluğuna düşen hemşireyi tamirci kurtardı #2

    Zonguldak ta asansör boşluğuna düşen hemşireyi tamirci kurtardı #3

    Zonguldak ta asansör boşluğuna düşen hemşireyi tamirci kurtardı #4

    Zonguldak ta asansör boşluğuna düşen hemşireyi tamirci kurtardı #5


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