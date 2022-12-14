Zonguldak'ta asansöre binerken 2 metrelik boşluğa düştü

Asansöre binmek için kapıyı açan Yalçın Ö, dengesini kaybederek 2 metrelik mesafeden yere düştü. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak Atatürk Kültür Merkezine dekor yapmaya gelen Yalçın Ö. İsimli kişi asansöre binmek için kapıyı açtığı anda dengesini kaybetti.

Bu esnada Yalçın Ö., asansör boşluğuna düştü.

Başını yaraladı

2 metre yükseklikten düşen Yalçın Ö. başından yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın Ö.’ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yük asansörü olduğu ortaya çıktı

Yalçın Ö. ifadesinde dengesini kaybederek ayağının kaydığını bu sebeple boşluğa düştüğünü söyledi.

Asansörün ise yük asansörü olduğu ve eşya taşımasında kullanıldığı öğrenildi.



