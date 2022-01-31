Zonguldak'ta AVM otoparkında silahlı saldırı: 1 yaralı

AVM otoparkında tartışmaya başlayan 2 kişiden 1'i silah çekti. Kurşunların kalçasına isabet ettiği kişi kaçarak yardım isterken, zanlı kayıplara karıştı.

Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir kişi, S.G. isimli kişiyle AVM otoparkında tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz şahıs, S.G.’ye ateş açtı. Kurşunların biri ise S.G. isimli kişinin kalçasına isabet etti.

5 KM KAÇIP YARDIM İSTEDİ

Kalçasından yaralanan S.G. isimli şahıs, aracıyla olay yerinden kaçarak Terakki Mahallesi’ne kadar geldi. Yaklaşık 5 kilometre kadar aracıyla kaçan adam, vatandaşlardan yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.G.’ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

ZANLI ARANIYOR

Polis, saldırganı bulmak için AVM otoparkındaki kamerayı incelemeye aldı. Boş kovanları inceleyen ekipler olay yeri ve çevresinde delil topladı. Kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.