Zonguldak'ta ayrıldığı kadını 6 yerinden bıçakladı Zonguldak'ta Murat Dursun P., 4 yıl dini nikahla birlikte yaşayıp, kısa süre önce ayrıldığı Buket Y.’yi, evinin önünde 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

DHA

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkiinde meydana gelen olayda, Murat Dursun P., 4 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı, bir süre önce de ayrıldığı Buket Y.’nin evinin önüne gitti.

Murat Dursun P., burada Buket Y.’nin otomobilinin lastiklerini kesti. Bir süre sonra aracının yanına gelen Buket Y. ile Murat Dursun P. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat P., Buket Y.'yi 6 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı.

Yoğun bakıma alındı

Buket Y., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Buket Y., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Murat Dursun P. ise Kilimli ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Cinsel içerikli videolarını gördüm"

Murat Dursun P., emniyetteki ifadesinde, Buket Y. ile aynı apartmanda yaşayan N.U.'nun ilişkisi olduğunu öğrendiğini öne sürerek, şunları söyledi: