Zonguldak'ta baba, oğul kavgası! Oğlunu bıçaklayarak öldürdü

DHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dün gece saatlerinde baba ve oğul arasında dehşet yaşandı.
65 yaşındaki Recep Bayram ile 41 yaşındaki oğlu Ersin Bayram arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle Recep Bayram, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu Ersin Bayram'ı bıçakladı.
Yaralı hayatını kaybetti
Evdeki diğer aile üyelerinin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Bayram, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Baba gözaltına alındı
Jandarma tarafından gözaltına alınan Recep Bayram'ın sorgusu sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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