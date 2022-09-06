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    Zonguldak'ta bahçede ölü bulunan kadına köpek saldırdı iddiası

    Zonguldak Devrek'te bahçesindeki otları biçen Hamide Demir ölü bulundu. 79 yaşındaki yaşlı kadının köpek saldırısına uğradığı iddia edildi.
    • 06.09.2022 - 00:02
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    Zonguldak'ta bahçede ölü bulunan kadına köpek saldırdı iddiası

    Zonguldak'ın Devrek ilçesinin Çaydeğirmeni beldesine bağlı Burhanoğlu Köyü’ndeki evinden çıkarak aynı köydeki diğer evinin bahçesindeki otları yolmaya giden Hamide Demir’den haber alamayan Almanya’da yaşayan kızı, bugün köydeki akrabalarını arayarak annesine bakılmasını istedi.

    Bahçede ölü bulundu

    Hamide Demir'i aramaya başlayan yeğeni, bahçede hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

    Sağlık ekibi Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Oğluna ait 7 sokak köpeğinin saldırdığı iddia edildi

    Almanya’dan tatil için köyüne gelen Hamide Demir'in, bir süredir cezaevinde bulunan oğluna ait 7 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradığı tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından Demir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak

    DHA'nın haberine göre, Hamide Demir'in köpeklerin saldırısı mı yoksa kalp krizi geçirdikten sonra hayvanların saldırısına uğradığı otopsi sonucu belli olacak.

    Zonguldak ta bahçede ölü bulunan kadına köpek saldırdı iddiası #1

    Zonguldak ta bahçede ölü bulunan kadına köpek saldırdı iddiası #2

    Zonguldak ta bahçede ölü bulunan kadına köpek saldırdı iddiası #3

    Zonguldak ta bahçede ölü bulunan kadına köpek saldırdı iddiası #4


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