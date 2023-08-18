Zonguldak'ta balkondan düşen Gizem öldü, arkadaşı gözaltına alındı

29 yaşındaki Gizem Kılınç, şehir dışından arkadaşı Timuçin A.'yı ziyarete gitti.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'ndeki evde arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiren Kılınç, bir süre sonra balkona çıktı.
Ne olduysa bu dakikadan sonra oldu…
2'nci kattan düşüp öldü
Genç kadın, gece saatlerinde 2'nci kattan, bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.
Olayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Arkadaşı gözaltına alındı
Gizem Kılınç'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Polis, cinayet şüphesi üzerine Timuçin A.'yı gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.