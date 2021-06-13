Zonguldak'ta baltalı kavga: 3 yaralı

Ereğli ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada bir kişi, eline aldığı baltayla 3 kişiyi yaralandı.

Akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Köseler Mahallesi Öcallar Sokakta, N.Ö. ve C.Ö. ile aralarında husumet olan yeğenleri B.Ö. arasında tartışma başladı.

BALTA İLE 3 KİŞİYİ YARALADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken B.Ö. eline aldığı balta ile N.Ö., C.Ö. ve F.Ö.’ye saldırdı. Yaralananlar için çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gözaltına alınan B.Ö. ise hastanede sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.