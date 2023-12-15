Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 26 gün önce Karadeniz Ereğli ilçesinde batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmalarına deniz yüzeyinden, kıyıdan ve karadan devam edildiğini bildirdi.

AA & Ensonhaber

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında, 19 Kasım'daki fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra battı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"Deniz yüzeyi, kıyı ve kara taramaları devam ediyor"

Sürece ilişkin gazetecilere bilgi veren Hacıbektaşoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

Geminin; kum ve balçık nedeniyle girilemeyen yerlerine girilmesi, gerektiğinde sökülmesi, kum ve balçık tabakasının altında kayıplarımızın olup olmadığını arama... Bunun içinde geminin oynatılması dahi var ama bu peyderpey. Şu anda bu süreç başladı. Firma (gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi) geldi, dün itibarıyla yerinde keşif çalışmalarına başladı. Bugün de kendi gemileri geliyor. Ancak yine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tüm kabiliyetleriyle hazır ve nezaret edecek. Gerektiğinde destek verecek. Deniz yüzeyinden, kıyıdan, karadan bütün ekipler çalışmalarına devam ediyor.

"Her ilin afetlere karşı riskli alanları bellidir ve her yıl güncellenir"

Hacıbektaşoğlu, her ilin afetlere karşı riskli alanlarının belli olduğunu belirterek, bunların her yıl güncellendiğini ve sürekli gözden geçirildiğini ifade etti.

Kamuoyuna risklerin duyurulduğundan bahseden Hacıbektaşoğlu, 9 Aralık'ta Asma Mahallesi'ndeki heyelandan önce de yine bu planlara göre ekiplerin sahada yerlerini aldığını, o gün de bütün teknik ekiplerin riskli olabilecek yerleri değerlendirmek üzere çalıştıklarını sözlerine ekledi.