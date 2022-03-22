Zonguldak’ta bebeğin ağlaması, aileyi zehirlenmekten kurtardı

Sobadan sızan karbon monoksit gazından etkilenen Barut Ailesi'nden 7 kişi, 8 aylık Poyraz bebeğin ağlamasıyla kurtuldu. Hastaneye kaldırılan aile üyeleri, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak’ta, Çınartepe Mahallesi Akaryakıt Sokak’ta Barut Ailesi'nin yaşadığı evde, halası Nazmiye Barut ile uyuyan Poyraz bebek, dün saat 05.00 sıralarında ağlamaya başladı.

Nazmiye Barut uyanırken, yanlarına gelmeye çalışan babasının ve annesinin bayıldığını gördü.

Nazmiye Barut, ağabeyi ve yengesini uyandırırken, durumu 112 Acil’e bildirdi.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri Ahmet Barut (48), Altun Barut (46) ve bebeğin babası Satılmış Barut (22) ve annesi Seher Barut (22), Nazmiye Barut, kardeşi Samet Barut ve Poyraz bebeği hastanelere kaldırdı. 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

“TORUNUMUN AĞLAMASINA UYANDIM”

Torununun ağlamasına uyandığını belirten Ahmet Barut, “Evin içi sis duman dolu, bir anda yere düşüp bayıldım. Torunumun ağlamasına uyandım, asıl kahraman o.” dedi.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten anne Seher Barut, "En büyük kahraman çocuğumdur." diye konuştu.

“ASIL KAHRAMANIMIZ YEĞENİM POYRAZ”

Yeğeniyle birlikte uyuyan Nazmiye Barut ise, “Yeğenim yanımda yatıyordu, çocuk bir anda ağlamaya başladı. Babam odada yatıyordu, geldi ve bir anda titremeye başlayıp bayıldı. Annem de bir anda başı dönüp bayıldı. Anladık ki dumandan etkilenmişler. Hemen gittim abimle yengemi kaldırdım. Yengem de bayıldı, kardeşim de bayıldı. Abimle ben ayakta kaldığım için 112’yi aradık. Asıl kahramanımız yeğenim Poyraz.” dedi.