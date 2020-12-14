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- Zonguldak'ta bıçaklanan genç kız yoğun bakımdan çıktı
Zonguldak'ta bıçaklanan genç kız yoğun bakımdan çıktı
Evine gelen eski erkek arkadaşı tarafından 10 bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç kızın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
- DHA
- 14.12.2020 - 14:30
- Güncelleme : 14.12.2020 - 15:02
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde 9 Aralık'ta meydana gelen olayda Çağla Çiçekçi (22), evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Özer (40) tarafından bıçaklandı.
10 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Çiçekçi, özel hastanede tedavi altına alındı.
DURUMU İYİYE GİDİYOR
Çiçekçi, yoğun bakımda süren tedavisinin ardından normal odaya alındı. Durumu iyiye giden Çiçekçi'nin bir süre daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi.
TUTUKLANMIŞTI
Eski sevgili Ufuk Özer, olayın ardından teslim olup, tutuklanmıştı.