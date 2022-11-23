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    Zonguldak’ta, bir ev depremden zarar gördü

    5.9 büyüklüğündeki depremde Mehmet Yıldırım’a ait evin bacası yıkıldı. Evin içinde de zararın oluşmasıyla, güvenlik tedbirleri alındı.
    • 23.11.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 09:19
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    Zonguldak’ta, bir ev depremden zarar gördü

    Düzce’nin Gölyaka ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerden hissedildi.

    Birçok vatandaş, geceyi dışarıda geçirdi. Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi Pınar Sokak’ta bulunan 2 katlı Mehmet Yıldırım’a ait ev, depremden zarar gören evlerden biri oldu.

    Bacasının yıkılmasıyla çatısında ve evin içinde hasar meydana geldi.

    İHA’nın haberine göre; deprem sırasında evde bulunan Mehmet (58), Fatih, Ali Yıldırım ve Mihrican Yıldırım ile Şermin Dönmez dışarı çıkarak yara almadı.

    Kaymakam bölgeye geldi

    Kaymakam Mehmet Yapıcı olay yerine gelerek hasar gören evde incelemelerde bulundu. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Yapıcı, ailenin jandarma konutuna alınacağını ifade etti.

    Yapıcı açıklamasında, “Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. Evin bacası yıkılmış. Evin yıkılması ile ilgili bir şey yok. Aileyi jandarmanın misafirhanesine yerleştireceğiz. Daha sonrada otele alacağız. Bilahere hasar tespiti yapmaya çalışacağız.” dedi.

    Zonguldak’ta, bir ev depremden zarar gördü VİDEO

    Ev, güvenlik şeridi içerisine alındı

    Jandarma, AFAD ve Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hasar gören evde incelemelerde bulunarak rapor tutarak, evin etrafını güvenlik şeridi içerisine aldı.

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