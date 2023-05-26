Zonguldak'ta bir kişi elindeki tüfek ateş alınca boynundan vuruldu Zonguldak'ta arkadaşlarıyla birlikte otururken elindeki pompalı tüfeğin ateş aldığı öne sürülen 45 yaşındaki Erdoğan Hasret, boynuna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.

İHA

Zonguldak'ta yaşanılan olayda kan aktı..

Öğle saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Fevzipaşa Sokak’taki bir iş hanında meydana gelen olayda Erdoğan Hasret, arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kendisine ait pompalı tüfeği eline aldı.

Tüfek ateş aldı, boynundan vuruldu

Tüfeğin bir anda ateş almasıyla boynundan yaralanan Erdoğan Hasret, kanlar içinde yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasret'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkadaşı boş sanarak oynadığını söyledi

Olay sırasında Hasret'in yanında bulunan A.Ç., polis ekiplerine, arkadaşının silahla oynadığını, boş sandığını ancak ateş alıp yaralandığını anlattı. Bu sırada fenalaşan A.Ç., ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hasret'in cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.