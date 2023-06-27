Zonguldak'ta bisikletle işe giderken aniden yığılarak can verdi Belediye işçisi, mesiye yetişmek üzere bisikletiyle yol alırken aniden düştü. Hareketsiz yatan şahıs, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

Zonguldak'ın Gemiciler Mahallesi'nde yaşayan ve Çaycuma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 40 yaşındaki İbrahim Kınıcı, sabah saatlerinde evinden çıkarak bisikleti ile işi gitti.

Kınıcı, Gemiciler Ortaokulu güzergahından bisikletiyle geçtiği esnada aniden yere düştü.

O esnada düştüğünü gören komşuları yardıma koştu. Yerde hareketsiz şekilde yatan komşuları için 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Müdahalelere yanıt vermedi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kınıcı’yı ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

45 dakika boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Kınıcı kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası, belediye personeli İbrahim Kınıcı’nın kesin ölüm sebebi öğrenilmesi için otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderildi.