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İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ortacı köyünde yaşayan 28 yaşındaki O.Ç., aralarında husumet bulunan babası M.Ç.'nin çalıştığı ahşap atölyesine minibüsle daldı.

İşyerinde çalışan 6 kişi minibüsün altında kalmaktan kaçarak kurtuldu.

Makineleri ve istiflenen ahşap malzemeleri minibüsle deviren O.Ç., yaşananların ardından olay yerinden ayrıldı.

Olay anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

SERBEST KALDI

İşyeri sahipleri Köksal Tekin ve oğlu Gökhan Tekin; çalışanları ile birlikte Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne gelerek şikayetçi olduklarını söyledi. İfadesi alınan O.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TUTUKLANMASINI İSTİYORUM"

Adliye binası önünde gazetecilere konuşan Köksal Tekin, "Oğlumun üzerine iş yerim var. O.Ç. denen şahsın babası benim yanımda çalışıyor. Birkaç aydır babası ile sürtüşüyor. Babası benim işyerimde çalıştığı için geldi işyerime girdi. Kamera kayıtları da var. İşyerinde 6 adam çalışıyor. Bu adamların üzerine arabayı sürüyor.

Makineleri deviriyor. Ortalığı savaş alanına çeviriyor. Bu adamın 6-7 dosyası olduğu halde köyde bir iki vukuat işlediği ve şikayetçi olduğum halde yine denetimli serbestlik ile serbest kaldı. Bu adamın tutuklanmasını istiyorum. Bu adamın dışarıda gezmesini istemiyorum" diye tepki gösterdi.

İşyeri sahiplerinden Gökhan Tekin ise olay sırasında şehir dışında olduğunu söyleyerek yaşananların ardından şikayetçi olduklarını ifade etti.