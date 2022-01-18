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    Zonguldak'ta, çatıdan kopan saclar 2 kişinin üzerine düştü

    Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatıdan kopan sac levhalar, 2 kişinin üzerine düştü. Yaşanan anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 18.01.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 16:02
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    Zonguldak'ta, çatıdan kopan saclar 2 kişinin üzerine düştü

    Zonguldak’ta, öğle saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle, Mithatpaşa Mahallesi Şemsi Denizer Sokak'ta bulunan bir binanın çatısındaki sac levhalar koptu.

    Kopan sac levhalar, o sırada aracının bagajından eşyalarını alan kişi ile yolda yürüyen kadının üzerine düştü.

    KAMERAYA YANSIDI

    Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın çatısından kopan sac levhaların aracın bagaj kısmı ile yolda yürüyen kadına zarar verdiği görüldü.

    Zonguldak'ta, çatıdan kopan saclar 2 kişinin üzerine düştü ViDEO

    Zonguldak ta, çatıdan kopan saclar 2 kişinin üzerine düştü #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hafif yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Zonguldak ta, çatıdan kopan saclar 2 kişinin üzerine düştü #2

    Zonguldak ta, çatıdan kopan saclar 2 kişinin üzerine düştü #3

    Zonguldak ta, çatıdan kopan saclar 2 kişinin üzerine düştü #4

    Zonguldak ta, çatıdan kopan saclar 2 kişinin üzerine düştü #5


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