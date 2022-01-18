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- Zonguldak'ta, çatıdan kopan saclar 2 kişinin üzerine düştü
Zonguldak'ta, çatıdan kopan saclar 2 kişinin üzerine düştü
- DHA
- 18.01.2022 - 14:13
- Güncelleme : 18.01.2022 - 16:02
Zonguldak’ta, öğle saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle, Mithatpaşa Mahallesi Şemsi Denizer Sokak'ta bulunan bir binanın çatısındaki sac levhalar koptu.
Kopan sac levhalar, o sırada aracının bagajından eşyalarını alan kişi ile yolda yürüyen kadının üzerine düştü.
KAMERAYA YANSIDI
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın çatısından kopan sac levhaların aracın bagaj kısmı ile yolda yürüyen kadına zarar verdiği görüldü.
Zonguldak'ta, çatıdan kopan saclar 2 kişinin üzerine düştü ViDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.