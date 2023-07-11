Zonguldak'ta cenaze namazı öncesi tekme tokat kavga Ercan Ayaz isimli kişinin cenaze töreninde akrabalar arasında çıkan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu.

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İHA

Zonguldak'ta öğlen saatlerinde Uzunmehmet Camiinde Ercan Ayaz isimli kişi için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesinde merhum Ayaz’ın akrabaları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tekme tokat birbirine girenler eski vekil ayırmaya çalıştı

Kavga sırasında tekme ve tokatlar havada uçuştu. O sırada başka bir cenazeye katılım sağlayan AK Parti eski Milletvekili Özcan Ulupınar, araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Cami görevlilerinin de araya girmesiyle kavga ayrıldı.

Polis güvenlik önlemi aldı

Olayların daha da büyümemesi için polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri, biber gazlarıyla cenaze töreni tamamlanana kadar cami avlusunda bekledi. Cenaze töreni tamamlanmasıyla kavgaya karışan şahıslar olay yerinden ayrıldı.