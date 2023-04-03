Zonguldak'ta cinayet: Eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı öldürdü 46 yaşındaki koca, 2 oğlu ve arkadaşıyla birlikte boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi bıçaklayarak öldürdü. 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

DHA Karabük'te oturan N.K., 10 gün önce Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyündeki ağabeyinin evine geldi. 38 yaşındaki N.K., burada sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen ile buluştu. Eve girip, bıçak ve sopalarla saldırdılar Durumu öğrenen N.K.'nin boşanma aşamasındaki eşi Mustafa K. (46) de, gece saatlerinde 2 oğlu ve arkadaşı ile birlikte köye geldi. 4 kişi, N.K., ağabeyi ve Yaşar Esen'in bulunduğu eve girdi. Burada grup, 35 yaşındaki Esen'e bıçak ve sopalarla saldırdı. Hayatını kaybetti Esen 3 yerinden bıçaklanırken, 4 şüpheli kaçtı. Çağrılan ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Esen kurtarılamadı. 4 şüpheli yakalandı Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Karabük'e gitmeye çalışan 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi.