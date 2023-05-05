Zonguldak'ta cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen sevgilisini darbetti Zonguldak'ta eğlence mekanı dönüşü alkollü sevgilisinin zorla cinsel ilişkiye girmek istediği genç kız, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

DHA

Zonguldak'ın merkez İncivez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, üniversite öğrencileri 24 yaşındaki M.A. ile sevgilisi 19 yaşındaki A.A., bir eğlence mekanında eğlendikten sonra eve gitti.

M.A., burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu ancak A.A. kabul etmedi. Ret cevabı alan M.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı.

Darp raporu aldı

Tartışmanın büyümesi M.A., A.A.'ya hakaret ve küfürler edip, kolunu sıktı. Polisi arayan A.A., darp raporu alıp, şikayetçi oldu.

Serbest bırakıldı

Polis merkezine çağrılan M.A. aralarında tartıştıklarını, kendisini korumak için sevgilisinin bileğinden tuttuğunu söyledi. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Cinsel ilişki istemediğimi söyledim"

Bileğinde ve kolunda morluklar oluşan A.A., yaşadıklarını şöyle anlattı:

1,5 aydır birlikteydik. Ayrılıp, barışmıştık. Daha önce de şiddete meyilli bir hareketi olmuştu. Parti çıkışı başka okuldan kız arkadaşım, M.A. ve ben evime gittik. Kafası güzeldi, hepimiz alkol almıştık. Arkadaşım tuvalete gitti. Bu sırada M.A., bana cinsel anlamda yaklaşmaya başladı. 'Yapma' dememe rağmen, beni kendisine doğru çekti. Kolumdan tutuyordu. 'Bırak' diyerek karşı koltuğa geçtim. Açıkça istemediğimi söyledi. O da bana, 'Bizi mi istemiyorsun' diye sordu. Ben de 'Hayır bizi değil; cinsel anlamda bir şey yaşamak istemiyorum' diyerek karşılık verdim. Sonrasında sayıp sövmeye başladı. 'Git' dedikçe gitmedi, evimde kaldı. Ceketinden tuttum, 'Çık' dedim. Dönüp, bileklerimi sıkmaya başladı. 'Canım yanıyor' dedim, hiçbir şekilde bırakmadı. Sonrasında kendimi bir şekilde geri çektim.

"Evimi terk etmedi"

Daha sonra polise haber verdiğini belirten A.A., şu ifadeleri kullandı:

Gitmesini beklemek için odama geçtim ve polisi aradım. Aradım ama içeriden hakaretler etmeye devam ediyordu. Hakaretlerin ardından odamdan tekrar çıktım. Evimi hiçbir şekilde terk etmiyordu. Ben de kendisini kapıya doğru itmeye başladım. Kapıda yine arbede yaşandı. Kollarımı sıkmaya başladı. Kendimi korumak için 1 kere tokat attım. Sonra polisler beni geri aradı. Darp raporunun ardından emniyete gittik. Hem uzaklaştırma kararı çıkarttım hem de şikayetçi oldum.

Zorlama ve tacize karşı susmayacağını ifade eden A.A., vücudundaki izleri gösteren bir fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı.

Paylaşım yaptı

A.A., paylaşımda "Yaşadıklarımı bir kareye sığdıracak olsam; bunlar olurdu. Herkesi vicdanıyla ve yaptıklarıyla baş başa bırakıyorum." dedi.

Öte yandan serbest bırakılan M.A.'nin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp, "Baba tahliye. Haha atarsa 2 yıl" yazdığı görüldü.