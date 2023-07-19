Zonguldak'ta cinsel istismar sanığına indirimli ceza Arkadaşının 14 yaşındaki kızına minibüste cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zanlı, geleceği göz önünde bulundurularak iyi hal indirimi aldı…

DHA

Mide bulandıran olay, Zonguldak Kozlu'da yaşandı…

39 yaşındaki Barış K., geçen yıl ağustos ayında arkadaşının 14 yaşındaki kızı S.K.'ye kendisine ait minibüste cinsel istismarda bulundu.

Suçüstü yakalandı

Çevredekilerin ihbarı ile suçüstü yakalanan Barış K., gözaltına alındı.

S.K.'nin olay günü giydiği iç çamaşırında yapılan adli tıp kurumu incelemesinde de sanığa ait spermler bulundu.

Barış K. tutuklanırken, hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

'Kendi rızası olamaz'

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Barış K. hakkında önceki celse mütalaasını açıklayan savcı, S.K.'nin şikayetçi olmadığını ancak olay tarihinde 15 yaşından küçük olduğu için rızasının geçerli sayılmayacağını belirterek, sanığın 30 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı: Çocuğun ifadesine güvenilmez

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Barış K., S.K.'nin anne ile babası ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunması sorulan sanık, “Ben lehime olan delillerin gözetilmesini talep ederim. Beraatimi istiyorum.” dedi.

Sanık avukatı ise mağdurun ifadesine güvenilip güvenilmemesi yönünde şüpheler olduğunu belirterek, delillerin çelişkili olduğunu öne sürdü ve sanığın beraatini istedi.

"Yapmadım" dedi

Son sözü sorulan Barış K., “Ben böyle bir şey yapmadım, beraatimi istiyorum.” diye konuştu.

Mahkeme, Barış K.'ye, ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Geleceği için iyi hal indirimi aldı

Heyet, ceza miktarının sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak iyi hal indirimi uyguladı.

Böylelikle ceza, 18 yıl 9 aya düşürüldü.

Tutukluluk hali devam edecek

Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık hakkında ayrıca ‘kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ suçundan mahkeme heyetince Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.