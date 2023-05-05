Zonguldak'ta cinsel istismar uyuşturucu çetesini çökertti Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi, dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait silahı düşürüp polise yakalatınca, çetenin tahta kaşıkla cinsel istismarına ve işkenceye uğraması üzerine şikayette bulununca, 8 kişilik çete üyesi yakalanıp adliyeye sevk edildi.

DHA

Yurt genelinde ülke huzurunu bozan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor.

Zonguldak'ta ekipleri harekete geçiren cinsel istismar ihbarı bir çeteyi çökertti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde Azerbaycan uyruklu öğrenci A.S.K.'nin köpeğe silah doğrulttuğunu görenler, okul güvenliğine haber verdi.

Güvenlik görevlileri gelince kaçan A.S.K., bu sırada silahı yere düşürdü.

Polis ekipleri silaha el koyup, A.S.K.'yi arama çalışması başlattı.

A.S.K.'ye kendisinin de dahil olduğu uyuşturucu çetesi tarafından, silahı düşürdüğü için bir evde işkence yapıldı.

Cinsel istismar kaydedildi

Tahta kaşıkla cinsel istismara maruz kalan A.S.K.'nin eziyet görüntüleri, çete üyeleri tarafından kaydedildi.

500 bin lira fidye istedi

Görüntüleri kullanan çete yöneticileri, A.S.K.'ye şantaj yapıp ailesinden 500 bin lira fidye istedi ve öğrenciyi darbetti.

Mağdur polise ifade verdi

Çeteden kurtulan A.S.K. polise gidip, yaşadıklarını ve çetenin faaliyetlerini anlattı. A.S.K., çete tarafından tehdit edildiği için önceleri polise gidemediğini ifade etti.

Torbacı çeteye operasyon düzenlendi

A.S.K.'nin çeteyle ilgili itirafları üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu getiren ve üniversite öğrencilerine şantajla torbacılık yaptırdığı iddia edilen çeteye, operasyon düzenledi.

8 kişi gözaltına alındı

Farklı adreslere yapılan baskınlarda, çete yöneticileri olduğu öne sürülen Ayhan K. ve oğlu Samet K. ile beraber toplamda 8 çete üyesi gözaltına alındı.

Farklı suçlardan adliyeye gönderildi

Emniyette ifadeleri alınan A.S.K ve 8 çete üyesi, 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Yağma', 'Şantaj', 'Gasp', 'Tehdit', 'Eziyet', 'Ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'Oto hırsızlığı’ gibi suçlamalarla adliyeye sevk edildi.

Yüzünde morluklar oluştu

Yaşadığı işkenceden dolayı A.S.K.'nin yüzünde morluklar bulunduğu ve kolunun alçılı olduğu görüldü.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.