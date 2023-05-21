Zonguldak'ta cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cinsel istismara uğradığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, anne ve 1 kişi daha gözaltına alındı.

İHA

Zonguldak'ta 18 Mayıs'ta Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Furkan Sevinç, geceyi anne M.Ö.'ye ait evde geçirdi.

Ertesi gün M.Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Bu sırada evde bulunan 2 yaşındaki Nisa Nur Ö. bebek, Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz kaldı.

Önce istismar etti sonra hastaneye götürdü

Bebek bayıldı. Furkan Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı. Bebek kendine gelmeyince Furkan Sevinç, bebeği yürüyerek hastaneye götürdü.

Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü.

Yapılan doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Furkan Sevinç, yakalandı.

Suçlamaları kabul etti: Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan Sevinç, ifadesinde suçlamaları kabul ederken, bebeğin annesi M.Ö. markete gidince cinsel istismarda bulunduğunu, bebeğin bayıldığını ve ayıltmak için tokatlayıp havaya fırlattığını söyledi.

Furkan Sevinç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nisa Nur bebek Çaycuma Devlet Hastanesi'nden ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Yoğun bakımda tedavisi süren Nisa Nur bebek, yapılan müdahalelere rağmen saat 10.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne M.Ö. ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen arkadaşı M.G. isimli erkeğin emniyetteki ifadeleri sürüyor. Anne M.Ö.'nün 8 yaşındaki diğer kızı da devlet korumasına alınarak sevgi evine yerleştirildi.