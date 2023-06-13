Zonguldak'ta çocuğunun kendisinden olduğuna inanmayan adam eşini yaraladı Doğum yapan eşiyle sık sık 'çocuk başkasından' iddiasıyla tartışan adam, gerilimin yükselmesiyle karısını silahla yaraladı. Tutuklu sanık hakkında nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İHA

Kadına şiddetin yeni adresi Zonguldak.

32 yaşındaki Sedat S., geçtiğimiz yıl doğum yapan eşi Gülcan S. ile çocuğun kendisinden olmadığı iddiasında bulunarak tartışmaya başladı.

Gece boyunca devam eden tartışmada tansiyon yükseldi. Sedat S., eşini korkutmak amacıyla evin içinde cama doğru ateş etti.

Olayın sabahında ise koltukta oturan eşine bir el ateş ederek yaraladı.

12 yaşındaki yeğenine suç attı

Şüpheli, olaydan sonra arkadaşlarını arayarak pansuman malzemeleri alarak eve gelmelerini istedi.

F.K., yanına sağlık personeli E.E.'yi de alarak eve geldi. E.E., yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak evden ayrıldı.

Sedat S. de bu sırada eve gelen 12 yaşındaki yeğenine telefonu vererek 112'yi aramasını yengesinin kendisini vurduğunu söylemesini istedi. Ardından F.K. ile evden ayrıldı.

Kadın hastaneye kaldırıldı, eşi yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülcan S.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanan Gülcan S., ifadesinde eşinin kendisini korkutmak amacıyla silahını ateşlediğini daha sonra da kendisini karnından yaraladığını söyleyerek Sedat S.'den şikayetçi oldu.

Olaydan sonra her yerde aranan şüpheli; bir arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. Olayda kullanılan silah ve silaha ait fişekler ele geçirildi.

Hakkında eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası istenen tutuklu sanık Sedat S. hakkında silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlamaları da yöneltildi.

Önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan tutuklu sanık Sedat S.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Öte yandan Gülcan S.'nin kendini vurduğu iddia edilse de üst giysisinden alınan örnekte atışın uzak mesafeden yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Gülcan S.'ye ait svaplarda atış artığı tespit edilmedi.