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    Zonguldak’ta çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

    Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, arama yaptıkları evde satışa hazırlanan çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 11:33
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    Zonguldak’ta çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

    Zonguldak’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede asayişi koruma ve silah kaçakçılarını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Yürütülen istihbarat çalışmaları ile 76 yalındaki bir şahsın evinde ticari amaçlı ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

    ARAMALAR YAPILDI

    Operasyon için düğmeye basan ekipler, Ereğli ilçesine bağlı Orhanlı beldesinde ikamet eden şahsın evine ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Yapılan aramalarda, 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 662 adet 9 mm tabanca mermisi, 236 adet 7,65 mm tabanca mermisi, 255 adet kurusıkı tabanca mermisi, 8 adet şarjör ele geçirildi.

    Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

    Zonguldak’ta çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi #1

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