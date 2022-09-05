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    Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen işçi, 7 gün sonra öldü

    Çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi Sezai Nalbant, tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
    • 05.09.2022 - 14:47
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    Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen işçi, 7 gün sonra öldü

    Zonguldak'ın Karaelmas Mahallesi'ne bağlı Fındık Suyu Sokak'ta Sezai Nalbant, hareket halindeki çöp kamyonundan dengesini kaybedip düştü.

    51 yaşındaki temizlik işçisi Sezai Nalbant, başını asfalta çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Nalbant'ı, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

    7 gündür yoğun bakımda tedavi gören Nalbant, doktorların tüm müdahalesine karşın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

    DHA'nın haberine göre; Sezai Nalbant'ın cenazesi, bugün Kumtarla köyünde toprağa verilecek.

    Zonguldak ta çöp kamyonundan düşen işçi, 7 gün sonra öldü #1


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