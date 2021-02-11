- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Zonguldak'ta darbettiği kişiyi tabancayla vurdu
Zonguldak'ta darbettiği kişiyi tabancayla vurdu
Husumetlisini darbetmesinin ardından serbest bırakılan şahıs, bu sefer de tabancayla vurduğu kişiyi ağır yaraladı.
- DHA
- 11.02.2021 - 16:07
- Güncelleme : 11.02.2021 - 16:09
Saat 13.00 sıralarında Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde husumetli oldukları belirtilen Barış B. ve Ramazan Ö. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Ramazan Ö., tabancayla Barış B.’yi göğsünden vurup, kaçtı.
ARANIYOR
Yaralanan Barış B. özel araçla bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Ramazan Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.
TABURCU EDİLDİ
Ramazan Ö.'nün, geçen yıl 20 Aralık'ta Barış B.’yi ilçeye bağlı Köseler Mahallesi'nde sopa ve baltayla saldırıp darbettiği belirtildi. Ağır yaralanan Barış B.'nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.