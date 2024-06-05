Zonguldak'ta denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedine ulaşıldı.

İHA

Zonguldak'ın Karadeniz ilçesine bağlı Gülüç beldesi Çengelburnu mevkiine gelen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu öğrencisi Mert Karaağaç (20), serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra Karaağaç'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar su altından, sahil güvenlik botu da su üzerinden başlattığı arama tarama çalışmasını sürdürdü.

Polis ekipleri ise karadan arama çalışmalarına katkı sağladı. Kaybolan gencin haberini alan arkadaşlarından bazıları olay yerinde gözyaşı döktü. Fenalaşan öğrencilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Gencin cansız bedeni denize girdiği yerin yakınlarında Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince bulundu. Gencin cenazesi otopsi için ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)