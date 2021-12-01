Zonguldak'ta denize düşen gemici kayboldu

Ereğli ilçesine demirlenen Panama bandıralı gemi çalışanı, halatı bağlarken denize düştü. Genç denizci, dalgıçlar tarafından aranıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde rulo sac yüklemesi alarak Bulgaristan'a gidecek olan Panama bayraklı 'Ünzile ana' adlı gemi, limana demirlendi.

Bu esnada, olumsuz hava koşulları nedeniyle geminin bağlı bulunduğu halat koptu.

HALATIN ÇARPMASIYLA DENİZE DÜŞTÜ

Personel Anar Orucov, gemiyi kontrol altına almak için halatı bağlarken başka bir halatın çarpmasıyla denize düştü. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri geldi, dalgıçlar arama çalışması başlattı.

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SAVCI VE DALGIÇLAR BÖLGEDE

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Limanda bağlı gemi, yüklemesini yapmış, yola çıkacakmış. Ancak hava muhalefetinden dolayı bizim limanda bekliyormuş. Halatı kopmuş. Bir Azeri gemi personeli o halatı toplamak isterken başka bir halat ona çarpmış. Denize düşmüş. Savcı ve dalgıçlar orada.” ifadelerini kullandı.













