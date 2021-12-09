Zonguldak'ta dolandırıcılar, sağlık çalışanının kartını kopyaladı

Kredi kartı dolandırıcıları, sağlıkçı Çetin Kanat'ı hedef aldı. Habersizce limiti yükseltilen Kanat'ın kartından 20 bin liralık cep telefonu satın alındı.

Zonguldak'ta bir kamu kurumunda çalışan 46 yaşındaki sağlık çalışanı Çetin Kanat, cep telefonuna gelen bir mesajla kredi kartı limitinin 35 bin liraya yükseltildiğini öğrendi.

KARTIYLA 20 BİN LİRALIK CEP TELEFONU ALINDI

Kanat’a kısa zaman sonra ise yine mesajla bir alışveriş sitesi üzerinden 20 bin liralık cep telefonu satın alındığı bilgisi ulaştı.

KENDİSİNİ BANKACI OLARAK TANITTI

Tam o sırada bankayı aramaya yeltenen Kanat, telefonunun çalmasıyla kendisini bankacı olarak tanıtan kişiyle konuştu.

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"BANKADAN GELEN MESAJDA KARTIMIN 35 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİĞİ YAZIYORDU"

Yaşadıklarını anlatan Çetin Kanat, hem banka hem de alışveriş sitesi yetkilileri ile yaptığı görüşmelerdeki belgeleri delil olarak Cumhuriyet Savcılığı’na sunacağını ifade etti.

Kanat, başından geçenleri şöyle aktardı: "Geçen hafta cuma günü saat 15.00 sıralarında bana bankadan bir mesaj geldi. Kredi kartı limitinin 35 bin liraya yükseltildiği yazıyordu. Bankanın rutin uygulaması sandım. Aradan 3-5 saniye geçmeden bir mesaj daha geldi. 20 bin liralık alışveriş yapıldığı yazıyordu. Elim ayağım sinirden titremeye başladı. Telefonla bankayı aramak isterken telefonum çaldı. Karşıdaki kişi kredi kartı limitimin yükseltildiğinden bahsetti. Bilgim olup olmadığını sordu. Ardından da 20 bin liralık alışveriş yapıldığını söyledi. Bilgimin olmadığını söyledim. Bankanın mobil bankacılığına girmemi söyledi. Gerçekten de alışveriş yapıldığı yazıyordu. Panikledim. Sakin olmamı söyledi.

"ADIMA 2 ADET KREDİYE DE BAŞVURULDUĞUNU SÖYLEDİ"

Benim adıma iki adet krediye de başvurulduğunu söyledi. Bankanın onay vermediğini anlattı. İki sanal kartla toplam 20 bin liralık alışveriş yapıldığını anlattı. Ben böyle bir alışveriş yapmadığımı söyleyince beni azarladı. Neden bankayı aramadığımı sordu. Ben de kendilerinin anında zaten beni aradığını söyledim. Kendisi bankacılık işlemlerimi bloke edeceğini söyledi. Sonradan baktım gerçekten de hesaplara giremez oldum. Bir daha böyle şeylere dikkat edin dedi.

"BANKAYI ARAYIP İŞLEMLERİMİ İPTAL ETMELERİNİ SÖYLEDİM"

Banka diye görüşüyordum. Bir şahıstı. İnsanın basireti bağlanıyor derler ya telefonu kapatınca banka olmadığını anladım. Peşine bankayı aradım. Banka görevlisine işlemlerin iptal edilmesini ve dolandırıldığımı söyledim. İptal etme yetkisinin olmadığını söyledi. Kendilerine sonuçta müşterilerinin olduğunu söyledim. İtiraz dilekçesi verebileceğimi ve provizyonu iptal etmemi söyledim.

"ŞAHSIN İSMİNİ SORDUM SEDA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Sonrasında alışveriş sitesi yetkilisiyle görüşmede satıcı firmayı arayıp, alışverişte şaibe olduğunu ve ürünün gönderilmemesini istettirdim. Kargo aşamasında olduğunu ve ürünün geri çekildiğini söylediler telefon görüşmesinde. Şahsın ismini istedim. Bilgi veremeyeceklerini ama isminin Seda olduğunu söylediler. İnceleme sonrasında iki iş gününde şirketin parayı banka hesabına aktaracağını söylediler.

"BU İŞ ŞEBEKE İŞİ"

Ertesi gün provizyonun gerçekleşip paranın satıcıya aktarıldığını öğrendim. Kendilerini uyarmam ve iptal talebine rağmen para aktarıldı. Bu iş küçük iş değil. Şebeke işi. Bunun arkasında kim bilir neler var. Bir de iki normal krediye başvurmuşlar. Ev kredim olduğu için muhtemelen onaylanmadı. Mağdurum. Şikayetçi oldum. Hukuk sürecini bekleyeceğim."