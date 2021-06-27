Zonguldak'ta düğün yemeği 8 kişiyi zehirledi

Katıldıkları düğünde tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi düğün sonrası soluğu hastanede aldı. Rahatsızlanan vatandaşların ardından Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak’ın Gelik beldesinde gerçekleştirilen düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi Atatürk Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Bulantı kusma şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı.

TAVUKLU PİLAV HASTANELİK ETTİ

Tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan bazı çocukların da aileleri tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi.

ARAŞTIRILIYOR

Hastanelere başvuran hastaların ifadeleri doğrultusunda başlatılan soruşturma sürüyor.