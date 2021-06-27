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    Zonguldak'ta düğün yemeği 8 kişiyi zehirledi

    Katıldıkları düğünde tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi düğün sonrası soluğu hastanede aldı. Rahatsızlanan vatandaşların ardından Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 09:06
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    Zonguldak'ta düğün yemeği 8 kişiyi zehirledi

    Zonguldak’ın Gelik beldesinde gerçekleştirilen düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi Atatürk Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

    Bulantı kusma şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı.

    TAVUKLU PİLAV HASTANELİK ETTİ

    Tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan bazı çocukların da aileleri tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi.

    ARAŞTIRILIYOR

    Hastanelere başvuran hastaların ifadeleri doğrultusunda başlatılan soruşturma sürüyor.

    Zonguldak ta düğün yemeği 8 kişiyi zehirledi #1

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