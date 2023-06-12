Zonguldak'ta düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

AA
Zonguldak merkez Karaelmas Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya ateş etme nedeniyle tartışma yaşandı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda 25 yaşındaki Akın K. karın bölgesinden, Mert C.K. sol ayağından silahla, Ogün K. ise yüzünden kesici aletle yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hastanede hayatını kaybetti
Akın K., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Amatör spor kulübünde futbolcu olduğu öğrenilen Akın K.'nin hastane önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.