Zonguldak'ta düğünde havaya ateş açtı: Müebbet hapis cezası talebi Düğünde havaya ateş açma tartışmasında 25 yaşındaki Akın Kaçmak'ın ölümüne sebep olan olaya ilişkin babaya, 18 yıla kadar ve oğluna ise müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İHA

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde bir düğünde, Akın Kaçmak ile Sadık K. arasında havaya ateş açma konusundan tartışma çıktı.

Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ekipleri gelirken taraflar, aralarında sorun olmadığını söyledi.

Ancak düğünden sonra iddialara göre yeniden olay yerine gelen Akın Kaçmak, havaya ateş açarak Sadık K. ile konuşmak istediğini söyledi.

Kurşunlar havada uçuştu

Akın Kaçmak, merdiven başında beklediği sırada karşı taraftan çıkan Mertcan K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf da birbirine ateş açtı.

Mertcan K. sol bacağından silahla yaraladı. Akın Kaçmak ise vücuduna isabet eden üç mermi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayda Ogün K. de Mertcan K.'nin babası Volkan K.'nin silahından çıkan merminin yanağına isabet etmesi üzerine yaralandı.

Babaya 18 yıla kadar hapis istendi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Mertcan K.'ye müebbet hapis istemi ile tutuksuz sanık babası Volkan K.'ye ise 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay sonrası yapılan incelemede 9 kovanın Mertcan K.'nin silahından, 6 kovanın babası Volkan K.'nin silahından, 3'ünün ise Akın Kaçmak'ın silahından çıktığı tespit edildi. Akın Kaçmak'a yönelik "Kasten adam öldürme", Ogün K.'ye yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçları ile ruhsatsız silah taşıma suçlamasıyla müebbet hapis cezası ile 18 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mertcan K., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Babası Volkan K.'nin ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)