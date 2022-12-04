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    Zonguldak'ta dur ihtarından kaçan aile ormanda kıskıvrak yakalandı

    Polisin “dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve ailesi belli süre izlerini kaybettirdikten sonra ormanlık alanda kıskıvrak yakalandı.
    • 04.12.2022 - 17:05
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    Zonguldak'ta dur ihtarından kaçan aile ormanda kıskıvrak yakalandı

    Zonguldak'ta Renault marka aracıyla seyir halindeki H.P.,'ye uygulama noktasındaki polis “dur” ihtarında bulundu.

    Sürücü araçta bulunan eşi ve 4 yaşındaki çocuğunun da canını tehlikeye atarak kaçmaya başladı.

    Bir süre polisin kovaladığı sürücü, Rat mezarlık mevkiinde izini kaybettirdi.

    Aile tespit edildi

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    Aracın izini çamurdaki lastik izlerinden bulan ekipler, ormanlık alana geldiklerinde H.P. ve ailesini tespit etti.

    Zonguldak ta dur ihtarından kaçan aile ormanda kıskıvrak yakalandı #1

    Çocuklar uzaklaştırıldı

    Sürücü ekiplerce gözaltına alınırken, çocuğu ise bir polis memuru tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

    Sürücünün eşi de polis aracına bindirildi.

    Zonguldak ta dur ihtarından kaçan aile ormanda kıskıvrak yakalandı #2

    Şüpheliler polis merkezine götürüldü

    Sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu, aracın sigorta ve muayenesinin de bulunmadığı öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, H.P. ve ailesi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Zonguldak ta dur ihtarından kaçan aile ormanda kıskıvrak yakalandı #3


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