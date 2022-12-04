Zonguldak'ta dur ihtarından kaçan aile ormanda kıskıvrak yakalandı

Polisin “dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve ailesi belli süre izlerini kaybettirdikten sonra ormanlık alanda kıskıvrak yakalandı.

Zonguldak'ta Renault marka aracıyla seyir halindeki H.P.,'ye uygulama noktasındaki polis “dur” ihtarında bulundu.

Sürücü araçta bulunan eşi ve 4 yaşındaki çocuğunun da canını tehlikeye atarak kaçmaya başladı.

Bir süre polisin kovaladığı sürücü, Rat mezarlık mevkiinde izini kaybettirdi.

Aile tespit edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Aracın izini çamurdaki lastik izlerinden bulan ekipler, ormanlık alana geldiklerinde H.P. ve ailesini tespit etti.

Çocuklar uzaklaştırıldı

Sürücü ekiplerce gözaltına alınırken, çocuğu ise bir polis memuru tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Sürücünün eşi de polis aracına bindirildi.

Şüpheliler polis merkezine götürüldü

Sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu, aracın sigorta ve muayenesinin de bulunmadığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, H.P. ve ailesi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.