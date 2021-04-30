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    Zonguldak’ta duvara çarpıp, bahçeye düşmekten kurtuldu

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolan çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Sürücüyü bahçeden aşağıya düşmekten duvar kurtardı.
    • İHA
    • 30.04.2021 - 16:27
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    Zonguldak’ta duvara çarpıp, bahçeye düşmekten kurtuldu

    Zonguldak’ta Karadon istikametinden Kilimli’ye seyreden Cihan Çokan, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak yol kenarında bulunan duvara çarptı.

    Otomobil, bahçeye düşmekten son anda kurtuldu. Otomobil yan yattı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    Sürücü Cihan Çokan, araç içinden ekiplerin çalışmaları ile çıkarıldı.

    KAZALAR İÇİN DUVAR ÖRDÜ

    Çokan, kazayı ufak sıyrıklar ile atlattı.

    Daha önce de o bölgede kazalar olduğu ev sahibinin duvar ördüğü, o duvar sayesinde Çokan’ın aşağıya uçmadığı öğrenildi.

    Zonguldak’ta duvara çarpıp, bahçeye düşmekten kurtuldu #1

    Zonguldak’ta duvara çarpıp, bahçeye düşmekten kurtuldu #2

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