Zonguldak'ta en ucuz ürünü sıralayan sitenin yönlendirmesiyle telefon aldı: Kaçak ve ikinci el çıktı Ürün fiyatlarını sıralayan ve ucuz olanı bulmaya sağlayan bir internet sitesinin yönlendirmesiyle satın aldığı cep telefonu kaçak ve kullanılmış çıkan E.Ö., “Firmaya bir şekilde ulaştık, bize ‘Ürünü geri gönder’ dediler. Verdikleri kargo koduyla geri gönderdik. 55 bin TL ödeme yaptım, paramı geri alamıyorum. Resmen dolandırıldık" dedi.

DHA

Zonguldak'ta gıda sektöründeki bir firmada yöneticilik yapan E.Ö., cep telefonu almak için internette fiyat kıyaslaması yapan ve ucuz ürünleri listeleyen bir internet sitesine girdi.

Güvendiği sitenin yönlendirdiği e-ticaret sayfasından 24 Ekim’de telefon satın alan E.Ö., cihaz eline ulaştığında kutusunun açıldığını ve cihazın yeni olmadığını fark etti.

Ayrıca cihazın ‘yurt dışı’ ürünü olduğunu fark eden E.Ö., firmaya ulaşarak cihazı 28 Ekim’de iade amaçlı kargoya verdi.

En ucuz diye arattı, başına gelmeyen kalmadı

Kendisine firmanın 7 iş günü içinde paranın hesabına yatırılacağını söylediğini ancak hala yatırılmadığını söyleyen E.Ö., aracı site, e-ticaret sayfası ve kargoyu teslim alan yetkililerinden şikayetçi oldu.

Türkiye’nin en bilinir sitelerinden birine güvenerek yönlendirdiği sayfadan cep telefonu aldığını ve 55 bin lira ödeme yaptığını söyleyen E.Ö., “Beni bir mağazaya yönlendirdi, oradan kredi kartıyla tek çekim yaparak satın aldım. Cihaz geldi, kullanılmış ambalajı açık ve kaçak şekildeydi. Cihazın kurulumunu yapamadık, yurt dışına ait olduğu ve ne olduğu belli olmadığı için. Firmaya bir şekilde ulaştık, bize ‘Ürünü geri gönder’ dedi. Verdikleri kargo koduyla geri gönderdik. 15 gün önce ‘Paranız, siteden aldığınız için 7 gün içinde kartınıza iade olacaktır’ diye söylediler ama bankaya falan ulaşmadılar, yapacaklarını da sanmıyorum.” dedi.

O firmanın ünvanına güvenerek ben satın aldım: Mağdurum

Yaşadığı sorundan sonra fiyat karşılaştırması için kullanılan internet sitesine ulaşan E.Ö., “Mağdur olduğumu söyledim. ‘O bizi ilgilendirmez, biz sadece fiyat karşılaştırması yapan bir siteyiz’ Ben arada bu firma olmasa o ürünü almazdım. O firmanın ünvanına güvenerek ben satın aldım. Beni mağdur etti. Resmen dolandırıldık açıkçası, 55 bin TL ödeme yaptım. Paramı geri alamıyorum. Ben aracı firmanın mağduriyetimi gidermesini rica ediyorum.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)