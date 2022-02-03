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    Zonguldak’ta eşini çekiçle öldüren katil koca: Beni her gün dövüyordu

    Alkollü geldiği evde tartıştığı eşini çekiçle öldüren katil zanlısı, “Beni her gün dövüyordu” diyerek kendini savundu.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 14:19
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    Zonguldak’ta eşini çekiçle öldüren katil koca: Beni her gün dövüyordu

    Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'ndeki evine gece saatlerinde alkollü gelen Ahmet Ayçelebi, eşi Şahizer Ayçelebi ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ayçelebi evden ayrılmak istedi.

    LASTİKLERİNİ İNDİRİNCE ÇILDIRDI

    Eşinin gitmesine engel olan Şahizer Ayçelebi, otomobilin lastiklerini indirdi, ardından da yatağa gidip uyudu.

    Eşinin aracın lastiklerini indirdiğini gören Ahmet Ayçelebi, eline aldığı çekiçle uyuyan eşine saldırdı.

    Kanlar içinde kalan Şahizer Ayçelebi, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Zonguldak’ta eşini çekiçle öldüren katil koca: Beni her gün dövüyordu #1

    İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

    Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı koca, emniyetteki ifadelerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi.

    “Eşe karşı silahtan sayılan aletle kasten öldürme” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Ahmet Ayçelebi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ayçelebi'nin ifadeleri de ortaya çıktı.

    Zonguldak’ta eşini çekiçle öldüren katil koca: Beni her gün dövüyordu #2

    ‘EŞİM BENİ DÖVÜYORDU’

    Eşinin kendisini dövdüğünü öne süren Ayçelebi, olay gecesi de eşiyle tartıştıktan sonra bahçeye çıktığını aracın lastiklerinin havasını indirdiğini görünce eline çekici aldığını anlattı.

    Ayçelebi, “Boğazını sıktım, dört beş kez çekiçle kafasına vurdum. Sonra aşağı inip sigara yaktım. Oğlumu aradım.” dediği öğrenildi.

    Zonguldak’ta eşini çekiçle öldüren katil koca: Beni her gün dövüyordu #3

    GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

    Kaldırıldığı hastane morgunda otopsi işlemleri yapılan Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi ise mahalledeki evine getirildi.

    Burada helallik alınıp dualar edildi.

    Komşularının gözyaşı döküp feryat ettiği Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi için cenaze namazı kılındı.

    Bazı komşuları hayatını kaybeden kadının tabutunu omuzladı.

    Kılınan cenaze namazının ardından Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi, evinden 300 metre uzaklıktaki aile mezarlığında toprağa verildi.


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