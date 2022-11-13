Zonguldak'ta eşini öldüren şahıs 'kazayla öldürdüm' diyerek ceza indirimi istedi

Eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan cani koca, "Kazayla öldürdüm, kasten öldürmek istemedim." dedi. Genç kadının annesi ise savunmaya sinirlenerek "Kes yalanı." diyerek tepki gösterdi.

Zonguldak'ta Çaydamar Mahallesi’nde meydana gele olayda, 30 yaşındaki Emrah Yankın, boşanma aşamasındaki 28 yaşındaki eşi Gülten Yankın'ın evine gitti.

Kapıyı açan eşini av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldüren Emrah Yankın, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Ekipler tarafından, kısa süre içerisinde, Kozlu ilçesine bağlı Kumtarla köyü civarında yakalanıp gözaltına alınan Yankın tutuklandı.

Eşini tüfekle vuran şahıs hakkında, "eşi tasarlayarak kasten öldürme" ve "tehdit" suçlarından dava açıldı.

Savcılığa verdiği ifadesini değiştirdi

Emniyet ve savcılığa vermiş olduğu ifadeleri arasına, "3 aydır eşimi öldürmeyi düşünüyordum." diyen Emrah Yankın, ilk duruşmada ifadesini, "3 aydır kendimi öldürmeyi düşünüyorum." olarak değiştirdi.

Dava süreci Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Duruşmaya; tutuklu sanık Emrah Yankın, Gülten Yankın’ın yakınları ve avukatlar katıldı.

"Olay kazayla oldu"

Emrah Yankın mahkemedeki savunmasında, "En başından beri söylüyorum. Olay kazayla oldu, kasten herhangi bir eylemde bulunmadım." dedi.

Bu sırada verdiği ifadeye sinirlenen anne Cemile A., önündeki masaya vurarak, "Kes yalanı" diye bağırarak tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı, salon içerisinde düzenin sağlanması için ve geçen ikili diyaloglar adına uyarıda bulundu.

"Haksız tahrik indirimi istiyorum"

Duruşmanın devamında ise Emrah Yankın, "Yaptığım için çok pişmanım. Ceza verilmemesini, verilecekse de haksız tahrik indiriminin uygulanmasını istiyorum." diye konuştu.

"Kızımı öldürmek için plan yapıyormuş"

Sanığın vermiş olduğu ifadelerine karşı söz verilen Cemile A., "Yanlışlıkla vurdum diyor ya, kızımı alnından nasıl kazayla vuruyor? Kaza diyor, Hakim Bey, bu askerlik etmiş birisi. Sürekli domuz avına gidiyor. Kızım benimle yaşarken benden 2 ay boşanma davası açılması için müsaade istedi. Meğerse kızımı öldürmek için plan yapıyormuş." şeklinde konuştu.

"Yalnız bir anında yakalayıp öldürdü"

Gülten Yankın’ın babası Cemil A. ise, "Sanık kızımı takip etmiş, yalnız bir anında yakalayıp öldürmüştür." diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, Emrah Yankın’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.











