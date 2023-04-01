Zonguldak'ta eşini öldüren ağabeyinden şikayetçi olmadı

İHA

Zonguldak'ın merkez Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncer Sokak'ta meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Engin ve 43 yaşındaki Ersin Tunçdemir kardeşler arasında babalarının evi terk etmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Ersin Tunçdemir eve girip, duvarda asılı olan av tüfeğini alarak kardeşinin gelmesini bekledi.

Odaya giren 42 yaşındaki Derya Tunçdemir, engel olmaya çalıştı. Bu sırada Derya Tunçdemir, silahla yaralandı.

Hastaneye götürülen Tunçdemir, hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp, tutuklanan Ersin Tunçdemir hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kendini savunan Ersin Tunçdemir, şunları söyledi:

Rahmetli yengem tüfeğe uzandı, ellerimi silahtan kurtarmaya çalışıyordu. Tüfeği çekiştirince namlu ona, dipçik bana doğru kaldı. Elimden tüfeği almıştı. Bu esnada tüfeği çekiştirmeye başlamıştım. Nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde, bir anda ateş aldı.