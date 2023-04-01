Zonguldak'ta eşini öldüren ağabeyinden şikayetçi olmadı

Zonguldak'ın merkez Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncer Sokak'ta meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Engin ve 43 yaşındaki Ersin Tunçdemir kardeşler arasında babalarının evi terk etmesi nedeniyle tartışma çıktı.
Ersin Tunçdemir eve girip, duvarda asılı olan av tüfeğini alarak kardeşinin gelmesini bekledi.
Engel olmak istedi canından oldu
Odaya giren 42 yaşındaki Derya Tunçdemir, engel olmaya çalıştı. Bu sırada Derya Tunçdemir, silahla yaralandı.
Hastaneye götürülen Tunçdemir, hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp, tutuklanan Ersin Tunçdemir hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı.
"Bir anda ateş aldı"
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kendini savunan Ersin Tunçdemir, şunları söyledi:
Rahmetli yengem tüfeğe uzandı, ellerimi silahtan kurtarmaya çalışıyordu. Tüfeği çekiştirince namlu ona, dipçik bana doğru kaldı. Elimden tüfeği almıştı. Bu esnada tüfeği çekiştirmeye başlamıştım. Nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde, bir anda ateş aldı.
"Şikayetçi değilim"
Eşi öldürülen Engin Tunçdemir ise şu ifadeleri kullandı:
Ağabeyimden şikayetçi değilim. Tüfeği alsa beni vururdu. Eşimi vurmazdı. Derya’ya kıyamazdı.
Tahliye kararı verildi
Duruşmada, Derya Tunçdemir’i tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Ersin Tunçdemir'in bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.