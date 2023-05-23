Zonguldak'ta eski sevgilisini bıçakladı: Pişman değilim Kozlu'da ayrıldığı kadını 6 yerinden bıçaklayan şahıs, "Az bile yaptım. Benim ekmeğimi yedi, bana namussuzluk yaptı. Aynı apartmanda beni aldattı" dedi.

DHA

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi yaşayan Murat Dursun P., 4 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı, bir süre önce de ayrıldığı Buket Y.’nin evinin önüne gitti.

Murat Dursun P., burada Buket Y.’nin otomobilinin lastiklerini kesti. Bir süre sonra aracının yanına gelen Buket Y. ile Murat Dursun P. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat P., Buket Y.'yi 6 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı.

Ağır yaralandı

Buket Y., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Buket Y., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Murat Dursun P. ise Kilimli ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Gözüm döndü"

Murat Dursun P., emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

Verdiğim paraları ve aldığım eşyaları geri istememe rağmen vermedi. Emniyete dilekçe yazarak eşyalarımı geri istedim, ama sonuç alamadım. Necip U. ile yaptığım görüşmede bana Buket'in cinsel içerikli videolarını ve mesajlarını gösterdi. Kan beynime sıçradı. Gözüm döndü.

"Az bile yaptım"

Murat P., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Gazetecilere pişman olmadığını söyleyen Murat P., "Az bile yaptım. Benim ekmeğimi yedi, bana namussuzluk yaptı. Namussuzluk yaptı. Aynı apartmanda beni aldattı." dedi.