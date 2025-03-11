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DHA

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Yeni Mahalle Ankara Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında, sabah saatlerinde korkutan bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, yoğun duman binanın içine yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

FUTBOL ANTRENÖRÜ, HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, dumandan etkilenen amatör futbol takımı antrenörü Talip Tavşan’ın (48) hayatını kaybettiği tespit edildi. Tavşan’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.