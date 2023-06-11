Zonguldak'ta evini günübirlik kiraya verenlere 238 bin 856 TL para cezası Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İncivez Mahallesi'nde kayıtsız kiralanan evlere yönelik denetimlerde 4 daire sahibine toplam 238 bin 856 TL para cezası kesildi.

İHA Emniyet güçleri huzur ve refahın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İncivez Mahallesi'nde güvenliğin sağlanması, aranan şahıslar, kayıtsız kiralanan günübirlik evlere yönelik "Huzur 67" uygulaması yapıldı. 238 bin 856 TL para cezası kesildi Uygulama sırasında kayıtsız kiraya verilen günübirlik 4 daire tespit edilerek, sahiplerine toplam 238 bin 856 TL para cezası kesildi. Uygulamalar sürecek Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.