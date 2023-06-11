Zonguldak'ta evini günübirlik kiraya verenlere 238 bin 856 TL para cezası
İHA

güçleri huzur ve refahın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İncivez Mahallesi'nde güvenliğin sağlanması, aranan şahıslar, kayıtsız kiralanan günübirlik evlere yönelik "Huzur 67" uygulaması yapıldı.

238 bin 856 TL para cezası kesildi

Uygulama sırasında kayıtsız kiraya verilen günübirlik 4 daire tespit edilerek, sahiplerine toplam 238 bin 856 TL para cezası kesildi.

Uygulamalar sürecek

Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.