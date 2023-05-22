Zonguldak'ta falezlerden düşen genç öldü

İHA
Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Erdem Yuva sahilinde bir ay önce askerden gelen 22 yaşındaki Cengizhan A. falezlerin kenarına gelerek burada bir süre oturup denizi seyretti.
20 metre yükseklikten beton zemine düşen genç hayatını kaybetti.
Olayı görenlerin durumu polise bildirmesi üzerine gelen ekipler, gencin yol üzerindeki cansız bedeniyle karşılaştı.
Soruşturma başlatıldı
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi, otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.