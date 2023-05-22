Zonguldak'ta falezlerden düşen genç öldü Alaplı'da 20 metre yüksekliğindeki falezlerden düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İHA

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Erdem Yuva sahilinde bir ay önce askerden gelen 22 yaşındaki Cengizhan A. falezlerin kenarına gelerek burada bir süre oturup denizi seyretti.

20 metre yükseklikten beton zemine düşen genç hayatını kaybetti.

Olayı görenlerin durumu polise bildirmesi üzerine gelen ekipler, gencin yol üzerindeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi, otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.