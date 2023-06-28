Zonguldak'ta feci kaza: Çifti kaza ayırdı Bayram sabahı meydana gelen kaza karı-kocayı ayırdı. Sürücü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde dehşet bir kaza yaşandı.

İbrahim Eyican, idaresindeki 34 FP 5867 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kazada, araç sürücüsü İbrahim Eyican (64) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Mutlu Eyican (54) yaralandı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İlk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü İbrahim Eyican, kaldırıldığı ZBEÜ Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eyican'ın yaralı eşi ise tedavisinin hemen ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.